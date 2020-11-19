شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح سبب شعور مرضى السكري بتشنجات في القدم ليلاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية في أوروبا في دراسة طبية نشرها مؤخراً ، أن سبب معاناة مرضى السكري من تشنجات في القدم وباطن الساق ليلاً بصفة خاصة بسبب الارتفاع الشديد في نسبة السكر بالدم.
وأكدت الدراسة أنه عند الارتفاع الشديد في نسبة السكر بالدم تعمل الكُلى على تصفية السكر وتصريفه من الجسم عبر البول، مشيراً إلى أنه في هذه الأثناء أيضاً تصرف بعض المعادن من الجسم، مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، ما يؤدي إلى التشنجات.
ولمواجهتها، ينصح المركز بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، والبطاطس، وشرب المياه المعدنية، التي تحتوي على أكثر من 50 ملليغراماً من المغنيسيوم لكل لتر.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة توضح سبب شعور مرضى السكري بتشنجات في القدم ليلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.