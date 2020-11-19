الدنمارك تقضى على "كورونا المنك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الدنماركية، الخميس، أنه تم القضاء على سلالة معدلة من فيروس كورونا المستجد اكتُشفت لدى حيوانات المنك.

وأثارت هذه السلالة مخاوف بشأن فعالية أي لقاح في المستقبل.

وقالت الوزارة، في بيان "لم تكن هناك حالات جديدة لطفرة المنك العنقودية 5 منذ 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، الأمر الذي أدى بهيئة الأمراض المعدية الدنماركية إلى استنتاج أن هذه النسخة المتحورة قد تم القضاء عليها على الأرجح".

وأضافت: "جاء ذلك بعد أن أمرت الحكومة بقتل جميع حيوانات المنك في البلاد وعددها 15 إلى 17 مليونًا في محاولة لوقف انتشار تلك السلالة".