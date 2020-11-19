شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوقعون تفشى الحصبة 2021 بسبب فقدان التطعيمات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مجموعة من العلماء من إمكانية حدوث تفشي مرض الحصبة خلال عام 2021 كنتيجة غير متوقعة لوباء فيروس كورونا كما يقول العلماء في مقال أكاديمي نُشر في مجلة لانسيت، ووفقًا للباحثين ، بمن فيهم طبيب الأطفال الأسترالي كيم مولهولاند ، رئيس مجموعة العمل SAGE التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية ، فقد العديد من الأطفال في جميع أنحاء العالم تلقيح الحصبة هذا العام ، مما يجعل تفشي الحصبة في المستقبل أمرًا لا مفر منه.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS دعا العلماء إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمنع أوبئة الحصبة التي يحتمل أن تكون مدمرة في السنوات القادمة.



الحصبة

في حين كان عام 2020 عامًا هادئًا بالنسبة لمرض الحصبة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقليص السفر والتدابير الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا ، قالوا إن الآثار الاقتصادية قد تؤدي إلى العديد من حالات سوء التغذية لدى الأطفال، وقال الباحثون إن سوء التغذية يفاقم من شدة الحصبة ، مما يؤدي إلى نتائج أسوأ ومزيد من الوفيات ، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأوضح مولهولاند: "غالباً ما يعاني الأطفال الذين يموتون من الحصبة من سوء التغذية ، لكن الحصبة الحادة تدفع بالعديد من الأطفال الناجين إلى سوء التغذية".

وأضاف أن "سوء التغذية ، إلى جانب التثبيط المناعي المرتبط بالحصبة ، يؤدي إلى تأخير الوفيات ، في حين أن نقص فيتامين (أ) الموجود يمكن أن يؤدي أيضًا إلى العمى المرتبط بالحصبة"، ويعتقد العلماء أن الأشهر القادمة قد تشهد على الأرجح أعدادًا متزايدة من الأطفال غير المصابين بالحصبة والمعرضين للإصابة بالحصبة.

وفقًا لمولهولاند ، كان لوباء كورونا أيضًا تأثير عميق على السيطرة على الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ، حيث توقفت حملات التطعيم مؤقتًا في الأشهر الأولى من عام 2020 وتعطلت خدمات التحصين الروتينية بشكل كبير في العديد من البلدان.

قدرت منظمة الصحة العالمية أنه بحلول نهاية أكتوبر 2020 ، أدت حملات التطعيم المتأخرة في 26 دولة إلى فقدان 94 مليون طفل لجرعات لقاح الحصبة المقررة، وقال مولهولاند: "كل هذه العوامل تخلق بيئة لتفشي الحصبة الحاد في عام 2021 ، مصحوبة بزيادة معدلات الوفيات والعواقب الوخيمة للحصبة التي كانت شائعة منذ عقود".