شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا ينتج استجابه مناعية قوية لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت النتائج المنشورة في المجلة الطبية "The Lancet" اليوم الخميس استنادًا إلى 560 من البالغين الأصحاء أن لقاح فيروس كورونا الخاص بجامعة أكسفورد المملوك لشركة أسترازينيكا ChAdOx1 nCoV-19 ، أنتج استجابة مناعية قوية لدى البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 56-69 والأشخاص فوق 70.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS فإن لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد يحفز الاستجابة المناعية لدى كبار السن ، مما يزيد الآمال في أن اللقاح يمكن أن يحمي الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كوورنا ، وأظهرت النتائج أن اللقاح آمن وجيد التحمل مع انخفاض معدل تفاعلية لدى كبار السن مقارنة بالبالغين الأصغر سنًا ، مما يعني أن الفئات العمرية الأكبر يمكنها بناء مناعة ضد المرض.

وقال الباحثون إن النتائج "مشجعة" لأن الأفراد الأكبر سنًا معرضون لخطر غير متناسب من الإصابة بعدوى كورونا الشديدة ، وبالتالي فإن أي لقاح يتم استخدامه ضد فيروس كورونا يجب أن يكون فعالًا عند كبار السن.