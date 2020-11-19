شكرا لقرائتكم خبر عن أشخاص معرضون لخطر الإصابة بجلوكوما العين.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد من الأمراض التي تصيب العين التي تندرج تحت عنوان "الجلوكوما" الزرق مفتوح الزاوية (المياه الزرقاء) وهو الشكل الأكثر شيوعًا للحالة ويمثل حوالي 90 % من جميع حالات الجلوكوما، أما الزرق مغلق الزاوية فهو أقل شيوعًا وهو حالة يصبح فيها الضغط داخل العين مرتفعًا للغاية، إذا تُركت دون علاج ، فقد تتسبب جميع أنواع الجلوكوما في تلف العصب البصري العصب الذي ينقل المعلومات المرئية إلى عقلك وفي النهاية العمى.

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE عند الإصابة بحاله الزرق مغلق الزاوية ، يتزايد الضغط لأن السائل لا يتدفق من عينك كما ينبغي، ينتج السائل في الغرفة الخلفية للعين خلف القزحية.يتدفق هذا السائل عادةً عبر بؤبؤ العين إلى الغرفة الأمامية لمقلة العين، يمر السائل بعد ذلك عبر سلسلة من القنوات تسمى الشبكة التربيقية وتدخل في عروق الصلبة (بياض عينك)، في الزرق مغلق الزاوية ، يتم إعاقة أو تلف الشبكة التربيقية لا يمكن أن يتدفق السائل بسهولة عبر مسار الصرف هذا ، أو أنه مسدود تمامًا. هذا السائل الاحتياطي يزيد الضغط داخل مقلة العين.

أنواع الزرق مغلق الزاويةالزرق الأولي مغلق الزاوية

في الزرق الأولي مغلق الزاوية ، تزيد بنية العين من احتمال ضغط القزحية على الشبكة التربيقية. قد يكون هذا بسبب:

الزاوية بين القزحية والقرنية ضيقة جدا، مقلة العين قصيرة نسبيًا عند قياسها من الأمام إلى الخلف، العدسة داخل العين سميكة تدفع القزحية للأمام، تكون القزحية رقيقة ، مما يجعلها تطوى في الزاوية.

زرق مغلق الزاوية الثانوية

في الزرق الثانوي مغلق الزاوية ، تسبب حالة أساسية تغيرات في عينك تدفع القزحية ضد الشبكة التربيقية قد تشمل هذه الشروط الأساسية:

إصابة العين، التهاب، داء السكري، ورم، تغيم عدسة العين، يمكن أيضًا وصف الجلوكوما مغلق الزاوية بأنه حاد أو مزمن الحالات الحادة أكثر شيوعًا وتحدث فجأة. يتطور الزرق المزمن مغلق الزاوية تدريجيًا ، مما يجعل اكتشاف الأعراض أكثر صعوبة.

أشخاص معرضون لخطر الزرق مغلق الزاوية

أكبر من 40 عامًا ، خاصة إذا كان عمرك بين 60 و 70 عامًا، طول النظر، الإناث، لديك أخ أو أخت أو والد مصاب بالمرض

أعراض الزرق مغلق الزاوية

ألم شديد في العين يأتي فجأة، عدم وضوح الرؤية، تظهر الهالات الساطعة حول الأشياء، احمرار العين، الشعور بالغثيان والقيء، قد تحدث النوبة عند اتساع حدقة العين بشكل معتدل على سبيل المثال ، عندما تكون في غرفة مظلمة ، أو عندما تكون تحت الضغط ، أو بعد تناول بعض الأدوية.