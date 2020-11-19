"840".. إسرائيل تفك شيفرة وحدة إيرانية سرية بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إسرائيل، اليوم الخميس، هوية وحدة إيرانية درجت على زراعة عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن الوحدة التابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني، تدعى "840 ".

وجاء في البيان أن "الوحدة الإيرانية الإرهابية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان، هي الوحدة 840 الموجهة من قبل فيلق القدس الإيراني".

بنية تحتية إرهابية

وأكثر تفصيلا، أوضح الجيش الإسرائيلي أنها "وحدة عملياتية تعمل سرًا نسبيًا، وتأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة".

وفي أغسطس/ آب الماضي، رصدت القوات الإسرائيلية خلية إرهابيين قامت بزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياج الحدودي، بإيعاز إيراني، قبل أن يتم إحباطها، وفق البيان.



واستكمالا للجزئية الأخيرة، لفت الجيش إلى حقل العبوات الناسفة الذي اكتشفه أمس الأول الثلاثاء، وتمكن من تحييده وإبطاله.

وأمس الأربعاء، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن قصف جوي استهدف مواقع للجيش السوري ومليشيات إيرانية تابعة لفيلق القدس، أوقع قتلى وجرحى.