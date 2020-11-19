شكرا لقرائتكم خبر عن براءة اختراع لشركة «أبل» تكشف عن خططها لهاتف آيفون القابل للطي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت شركة أبل «Apple» على براءة اختراع لـ «الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات المرنة» والتي تكشف عن تفاصيل جديدة لخططها الخاصة بطي أجهزة آيفون «iPhone» وغيرها من الأجهزة.

وعلى الرغم من أن شركة سامسونج «Samsung» وغيرها من المنافسين قد أطلقوا بالفعل هواتف قابلة للطي، فقد قوبلت بنجاح محدود.

ووفقا لمجلة فوربس ترددت شائعات عن أن شركة آبل تعمل على هاتفها القابل للطي منذ عام 2016، وقد قدمت بالفعل براءات اختراع بشأن تصميمه، بما في ذلك وصف جهاز به شاشتي عرض منفصلتين يمكن جمعهما معًا لإنشاء جهاز واحد قابل للطي بمفصل.

يحتوي المفصل على فتحات تقول الشركة إنها ستحتوي على مادة مرنة وسوائل ومواد أخرى للسماح للجهاز بالظهور كشاشة واحدة عند فتحه

وبراءة الاختراع الجديدة، الممنوحة في 17 نوفمبر، تكشف عن كيفية عمل المفصل الموجودة على جهاز قابل للطي. ومن المثير للاهتمام أنه يذكر أيضًا استخدام الشاشات القابلة للطي في كل شيء من الساعات والسيارات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وبحسب براءة الاختراع قد يكون للجهاز الإلكتروني مفصل يسمح للجهاز بالثني حول محور الانحناء. وتتمثل طريقة أبل في استخدام المفصل في استخدام «طبقة غطاء شاشة بها أخاديد أو تجاويف أخرى» لتشكيل الجزء المرن من طبقة العرض. و«يمكن تشكيل طبقة العرض من الزجاج أو مواد أخرى شفافة،» وسيؤدي استخدام الزجاج في الشاشة إلى الحصول على شاشة أكثر متانة وجودة أعلى.

كيف سيعمل مفصل آيفون القابل للطي، مما يسمح بطي الشاشة وفتحها دون إتلاف الشاشة

وتضيف براءة الاختراع: «يمكن وضع المواد المرنة والسوائل والمواد الأخرى في التجاويف في طبقة الشاشة»، للسماح للجهاز بالظهور كشاشة واحدة عند فتحه. وبالتالي تنطبق براءة الاختراع الممنوحة لشركة أبل على أكثر بكثير من مجرد هاتف.

تحتوي براءة الاختراع الممنوحة لشركة أبل على هذا الرسم لجهاز آيفون القابل للطي

وتأتي براءة الاختراع وسط فورة من النشاط حول خطة أبل لجهاز آيفون القابل للطي. ووفقًا لتقرير صادر عن موقع Economic Daily News الصيني، أرسلت أبل بالفعل عينات من آيفون القابل للطي إلى فوكسكون «Foxconn» وهي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في صناعة الإلكترونيات لتقييم مدى جودة عمل التصميم المفصلي للتصميم الجديد.

ويضيف التقرير أنه يتم تقييم نوعين من الشاشات- OLED وMicro-LED، وأنه يمكن الكشف عن أول آيفون قابل للطي في سبتمبر 2022.