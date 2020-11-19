سرّ رشاقة السعوديات في هذا المكوّن السحري

السعوديات هنَّ الأجمل، هذا ما كشفته دراسة بريطانية أقامها الباحث كريستوفور جولايل؛ أنَّ المرأة السعودية تُعدّ من أجمل نساء العالم وأكثرهنَّ دلالاً واحتراماً في نفس الوقت، وتتميز بإهتمامها الشديد بجمالها ورشاقتها، ولم تكن هذه الدراسة الأولى التي تبرز مكانة المرأة السعودية بين نساء الأرض، فهناك دراسة أخرى عام 2012 احتلت فيها المرأة السعودية ثالث أجمل امرأة في العالم، وكان معيار هذه الدراسة التفاعل مع آخر صيحات الموضة بشكل يتناسب مع معتقداتها، وتصرفاتها التي تظهر الحياء في التعامل ورقتها في ردود أفعالها.

فبعد كل هذه الدراسات التي ميزت المرأة السعودية عن باقي نساء الأرض، تُطلعك "الجميلة" على المُكون السحري وهو الزنجبيل الذي تعتمده المرأة السعودية للمحافظة على رشاقتها وجمالها، في السطور الآتية:

وصفة مذهلة تعتمدها السعوديات لخسارة 6 كيلوغرامات أسبوعياً

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تعتمد المرأة السعودية، على الزنجبيل من أجل تخسيس الوزن، فتستخدمه في الطهي أو شربه كشاي زنجبيل، وقد لا يخلو أي مطبخ سعودي منه، وتنتج الأطعمة التي تحتوي على الزنجبيل العديد من التأثيرات الأيضية، التي تحارب السمنة وخسارة الوزن، فهو يُحفزّ الشعور بالشبع، ويحرق السعرات الحرارية والدهون، لذا فإنَّ الزنجبيل من أهم التوابل التي تعمل على التنحيف وخسارة الوزن.

وصفات الزنجبيل للتخلص من الوزن الزائد، مع مراعاة عدم استخدامه من قبل الأمهات الحوامل أو المرضعات الذين يقومون بإرضاع أطفالهم إلا تحت إشراف الطبيب المعالج، لضمان السلامة والأمان.

فوائد الزنجبيل في خسارة الوزن وطرق استخدامه

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1- عمل شاي بالزنجبيل وشربه مرتين في اليوم، لزيادة حرق الطعام في الجهاز الهضمي.

2- بشر الزنجبيل ووضعه في زيت الزيتون، ثم يوضع على النار حتى يأخذ اللون الذهبي، ويترك ليبرد وبعدها نقوم بتصفيته، وأخذ زيته ووضعه أربع مرات في الأسبوع على المناطق المراد تنحيفها.

3- إضافة مبشور الزنجبيل إلى بعض أنواع السلطات؛ حيث يتم خلطه مع السلطة.

4- مضغ قطع من الزنجبيل الطازج قبل تناول الوجبات الأساسية بربع ساعة.

5- اخلطي مبشور الزنجبيل وضعي عليه الملح، ثم قومي بخلطهما جيداً، ثم ضعي عليه بعضاً من عصير الليمون، وتخلط الثلاثة جيداً، ثم قومي بتشكيله على هيئة أقراص، ثم يتم أخذ كل قرص أو قرصين قبل وجبة أي طعام؛ إذ يعمل على تقليل الشهية وزيادة عمليات الهضم، وبالتالي نقصان في الوزن.

6- بإمكانك عمل خلطة من العسل والزنجبيل عن طريق أخذ مقادير متساوية من الاثنين وخلطهما جيداً، ثم تناولي جزءاً من هذا الخليط بمعدل 3 مرات في اليوم، مما يسهل تنحيف الوزن بدرجة كبيرة.



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