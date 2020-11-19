دولة تسجل الإصابة "رقم واحد" بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات بجزيرة ساموا إنه ثبت إصابة بحار بفيروس كورونا عقب عودته من أوروبا عبر نيوزيلندا لتكون أول إصابة بالفيروس تسجلها الجزيرة.
ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، حتى مساء الأربعاء، لم تسجل الجزيرة أي حالات إصابة بفيروس كورونا، منذ ظهوره في الصين قبل عام.
وجزيرة ساموا هي دولة مستقلة بين جزر هاواي ونيوزيلندا جنوب المحيط الهادئ، ويبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة.
وقال رئيس الوزراء تويلايبا سايليلي ماليليجاوي إن البحار وصل الجزيرة جوا قادما من أوكلاند الجمعة الماضية، وثبتت إصابته بفيروس كورونا في وقت متأخر، الأربعاء، بعد عزله عدة أيام في منشأة حجر صحي.
ومع ذلك، أشارت الحكومة إلى أن الاختبار الثاني الذي أجري للبحار، الخميس، أظهر سلبية إصابته بالفيروس، مضيفة أنه تم عزل الرجل في مستشفى محلي.
وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالهدوء، وقال إن خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا "جاهزة".
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