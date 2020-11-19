شكرا لقرائتكم خبر عن الفم بوابة العديد من المشاكل الصحية.. تعرف على أضرار عدم تنظيف الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفم قد يكون بوابة للعديد من المشاكل الصحية التي تمتد إلى ما بعد ألم الأسنان أو التجويف، وهناك بعض المشاكل الصحية التي قد تحدث ندما يتكاسل الشخص عن غسيل أسنانه بشكل دورى وتنظيفها، حيث يساعد التنظيف بالفرشاة والعناية الشاملة بأسنانك على إزالة البلاك الذي غالبًا ما يكون غير مرئي لعينيك.

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE البلاك عبارة عن غشاء لزج يغطي الأسنان ويحتوي على بكتيريا يمكنها اختراق طبقة المينا الواقية لأسنانك ومهاجمة الطبقات الأكثر ضعفًا تحتها. هذا يؤدي إلى تسوس الأسنان.

إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي التجاويف إلى التهابات الأسنان ، وربما فقدان الأسنان كل هذا يمكن الوقاية منه في أغلب الأحيان ، إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة وحافظت على نظافة الفم بشكل جيد.

يمكن أن تفعل البلاك أكثر من التسبب في تسوس الأسنان فهي يمكن أن تضعف أيضًا اللثة وتؤدي إلى التهاب اللثة ، وهو شكل من أشكال أمراض اللثة البكتيريا الموجودة في البلاك تؤدي إلى التهاب وتهييج اللثة. تصبح اللثة منتفخة وأكثر عرضة للنزيف.

تمامًا مثل البلاك هو مقدمة للتجاويف ، فإن التهاب اللثة هو مقدمة لالتهاب دواعم السن هذه عدوى شديدة في العظام تصيب العظام التي تدعم أسنانك نتيجة لذلك ، فإن التهاب دواعم السن هو سبب رئيسي لفقدان الأسنان.

كما أثبت الباحثون أن المصابين بالخرف غالبًا ما يعانون من تسوس الأسنان بمعدلات أعلى ومع ذلك ، هناك بعض الأبحاث لدعم فكرة أن تسوس الأسنان يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف ، وفقًا لمراجعة بحثية نُشرت في Current Neurology and Neuroscience ReportsTrusted Source.

راجع الباحثون الصلة المحتملة بين أمراض الأسنان الالتهابية ، مثل التهاب اللثة ، والتهاب الدماغ الذي يمكن أن يؤدي إلى حالات الخرف.

كما وجدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن أولئك الذين ينظفون أسنانهم ثلاث مرات على الأقل في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني وفشل القلب، ووجدت الدراسة أيضًا أن عددًا أكبر من الأسنان المفقودة كان مرتبطًا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل الرجفان الأذيني.