شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها «تساقط الشعر».. استشاري يكشف عن 9 أعراض تدل على ضعف «الغدة الدرقية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر ، 9 أعراض تدل على وجود ضعف في الغدة الدرقية.

وقال النمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إن من الأعراض الدالة على ضعف الغدة الدرقية ، زيادة الوزن ، والإحساس بالبرودة ، وتساقط الشعر، ووجود خشونة في الجلد.

وأضاف أن الأعراض تشمل كذلك خشونة في الصوت، والشعور بالإمساك، وكثرة النسيان، بالإضافة إلى الإرهاق الدائم، وضعف الباءة.