كورونا حول العالم.. الموجة الثالثة تضغط على أمريكا وانفراجة في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحوّل وباء (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت العديد من الأرواح.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 56 مليونا و563 ألفا و840 إصابة، الخميس.





فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و354 ألفا و806 حالات وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 39 مليونا و352 ألفا و261 حالة.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





أزمة وفيات في أمريكا

تجاوز عدد وفيات (كوفيد-19) في الولايات المتحدة 250 ألفا، الأربعاء، وفقا لإحصاء رويترز، إذ تشهد الموجة الثالثة لفيروس كورونا زيادة جديدة في الإصابات وتضغط بشدة على نظام الرعاية الصحية.

وبلغ حالات الوفاة لمتوسط 7 أيام 1176 حالة، أي أكثر من المتوسط ​​اليومي للوفيات في الهند والبرازيل مجتمعين، وهما أكثر بلدين تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة ما مجموعه 11.4 مليون حالة تقريبا منذ بداية الجائحة، ولا تزال الدولة الوحيدة التي رصدت أكثر من 10 ملايين حالة.





انفراج بالعناية المركزة في فرنسا

توفي أكثر من 400 مصاب بـ(كوفيد-19) في الساعات الـ24 الأخيرة في فرنسا، غير أنّ عدد المرضى في العناية المركزة انخفض بشكل طفيف لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت أرقام هيئة الصحة العامة الفرنسية إلى وفاة 427 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة في المستشفيات، ما رفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 46698 منذ بداية الأزمة الوبائية في البلاد.

في الأثناء، تراجع الضغط قليلاً على وحدات العناية المركزة، حيث يخضع حالياً 4759 مريضا للعلاج، بينهم 361 جرى استقبالهم في الساعات الـ24 الأخيرة.





وهذا اليوم الثاني على التوالي الذي ينخفض خلاله عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، إذ كانوا 4838 الثلاثاء و4919 الإثنين.

وأحصي الأربعاء 32811 شخصا يحملون عدوى (كوفيد-19) ويعالجون في المستشفيات (أياً كانت درجة خطورة وضعهم)، في مقابل إحصاء رقم قياسي الثلاثاء تمثل بـ33,500، وهو رقم لم يسجّل منذ الموجة الوبائية الأولى في الربيع.

ومن المرتقب أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة الأسبوع المقبل، يعلن فيها مدى تخفيف الإجراءات الوقائية.





12 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، ارتفاعا من 8 حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت أيضا أنها سجلت 10 حالات إصابة جديدة بلا أعراض، مقابل 5 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ(كوفيد-19) في الصين 86381 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





3918 إصابة جديدة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك 3918 إصابة جديدة بفيروس كورونا و502 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و15071 والوفيات إلى 99528.

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.



