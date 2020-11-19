شكرا لقرائتكم خبر عن تصلب الشرايين.. تعرف على الأعراض والأسباب ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصلب الشرايين مصطلح واسع جدًا يعني أن وجود رواسب الدهون والكوليسترول موجودة في الشرايين ويمكن أن تحدث في أي مكان من شرايين القلب إلى شرايين الدماغ، لذلك يطلق عليه أيضًا انسداد الشرايين أو تصلب الشرايين.

تميل هذه الانسدادات إلى انسداد الشرايين تمامًا بمرور الوقت، مما يؤدي إلى حدوث مشكلة في العديد من وظائف الجسم.

أعراض تصلب الشرايين

في تصلب الشرايين ووفقا لموقع Onlymyhealth ، يمكن أن يكون الانسداد بدون أعراض تمامًا في الحالات الخفيفة إلى النوبة القلبية الحادة أو السكتة الدماغية الحادة في حالات أخرى.

فإذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر أثناء المشي وممارسة الرياضة ، فقد يكون ذلك علامة على تصلب الشرايين، لذلك ، فإن شدة الانسداد في تصلب الشرايين في الشرايين الرئيسية تغلق أكثر من 70٪ مما يؤثر على القلب.

كما يمكن أن يسبب آلامًا في الصدر عند ممارسة الرياضة والمشي أو في أي مواقف عصيبة، ويمكن للشخص أن يتعرف بسهولة على أنه يعاني من آلام في الصدر أو ثقل في الصدر أثناء المشي أو صعود السلالم. فقط هذا هو العرض الرئيسي لتصلب الشرايين الذي يتحقق.

أسباب تصلب الشرايين

هناك العديد من العوامل التي تقف وراء هذه المشكلة، ففي الغالب عوامل نمط الحياة التي تؤثر على هذه التغييرات في الجسم. هناك سببان غير قابلين للتعديل (العمر والتاريخ العائلي) عندما يمكن تعديل البقية عن طريق تعديل نمط الحياة.

الأسباب الرئيسية لتصلب الشرايين هي:

1. ارتفاع مستوى الكوليسترول

2. التدخين

3. ارتفاع ضغط الدم

4. مرض السكري غير المنضبط

5. المشي أقل من 5000 خطوة في 24 ساعة

6. قلة النوم

7. الإجهاد

8. تناول كميات كبيرة من السكر والملح

9. العامل الوراثي

10. العمر

نصائح لمنع تصلب الشرايين

يعد تصلب الشرايين سببًا آخر وراء إخباره بالتحكم في ضغط الدم والتحكم في السكر والنظام الغذائي، ويُنصح أيضًا بممارسة الرياضة وتجنب الإجهاد.

ويعد تصلب الشرايين أكثر من 80٪ اضطراب في نمط الحياة لأنه إذا كان نمط حياتك غير جيد ، فسيحدث تصلب الشرايين في سن أصغر. بعض النصائح للوقاية من تصلب الشرايين هي:

تجنب التدخين

تمرن أو امشِ يوميًا

تجنب التوتر

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا

النوم السليم