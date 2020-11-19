شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. استخدام الصابون والمطهرات معا يضر جلدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية الصادرة اليوم الضوء على خطر استخدام الصابون والمطهرات فى وقت واحد على جلد الإنسان فى فترة كورونا. ونقلت الصحيفة عن الطبيبة الروسية أولجا يرشوفا أنه يمكن أن يؤدي علاج اليدين بمطهر بعد غسلهما بالماء والصابون إلى التهاب الجلد التماسي.

أضافت يرشوفا : "المشكلة هي أنه مع الاستخدام المتزامن للصابون والمطهر، يحدث تأثير قوي على طبقة الجلد الدهنية، ويساعد الماء على غسلها".

أوصت يرشوفا بعدم غسل اليدين بالصابون واستخدام المطهرات الخاصة في وقت واحد. عند اختيار مطهر، مؤكدة أنه يجب إعطاء الأفضلية لتلك العلامات التجارية التي تحتوي على زيوت مرطبة.

وفى وقت سابق حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأشحاص من خطورة استخدام مطهرات يد معينة يتم تصنيعها في المكسيك ، قائلة إن المطهرات يمكن أن تكون سامة عند امتصاصها من خلال الجلد أو هضمها إذا لامست الفم.وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن إدارة الغذاء والدواء أوضحت على موقعها على الإنترنت أن المطهر المصنوع في Eskbiochem SA de CV يحتوي على الوجود المحتمل للميثانول (كحول الخشب).