شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: الشباب الأكثر تضررًا من الموجة الثانية لفيروس كورونا بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تعيش الدول الغربية موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، تظهر دراسة جديدة أنه هذه المرة، كانت الفئة العمرية من الشباب البالغين، بين 18 و 29 عامًا، الأكثر تضررًا من حيث أعداد الحالات.

قد تكون هذه النتيجة حاسمة في صياغة تدابير الصحة العامة ، والتي من شأنها احتواء الحالات المتزايدة والمساعدة في الحد منها، وفقا للدراسة المنشورة على موقع ما قبل الطباعة medRxiv .

ارتفعت حالات الإصابة بـ COVID-19 بشكل مطرد خلال الأسابيع القليلة الماضية في جميع أنحاء أوروبا، وأعادت العديد من المناطق عمليات الإغلاق على مستوى البلاد - في إيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة، بهدف تقليل عدد الحالات الجديدة.

نمط موحد بين السكان الأوروبيين

تم الإبلاغ عن متغير من فيروس كورونا، ليتم عزله من العينات الإسبانية في بداية الصيف، وانتشر في جميع أنحاء أوروبا لاحقًا، بدءًا من عمال المزارع في شمال شرق إسبانيا ، انتقل هذا إلى المجتمع المحلي ثم في جميع أنحاء إسبانيا.

تشير التقارير إلى أنه بينما ظهر المرض لأول مرة في الفئات العمرية 15-24 و25-34 عامًا ، إلا أنه انتشر في الغالب في المجموعة السابقة مع تقدم الصيف، ويبدو أن هذا النمط شائع في جميع أنحاء أوروبا في الموجة الثانية. في كل بلد تقريبًا ، كان الأشخاص الأكثر تضررًا بين 18 و 29 عامًا.

لم يكن هناك ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابة بين كبار السن ، كما حدث في الموجة الأولى ، وشكل الأطفال نسبة صغيرة جدًا من السكان المصابين، وأخيرًا ، فإن انخراط هذه المجموعة ، في نمط موحد في جميع أنحاء أوروبا ، يتناقض بشدة مع القمم والفترات المختلفة التي لوحظت مع الموجة الأولى.

يقترح الباحثون أن هذا الانتظام في نمط ارتفاع الحالات الخاصة بالعمر - بسبب الأسباب الشائعة والطرق المماثلة لانتشار الفيروس - لا يُلاحظ فقط في معظم البلدان الأوروبية ولكن أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ما الذي تسبب في حدوث أعلى بشكل موحد في الشباب؟

قد يكون أحد الأسباب هو إعادة فتح الجامعات والمدارس في هذا الوقت، وقد يكون الآخر هو أن هذه الفئة العمرية لها سماتها السلوكية الخاصة.

يشعر الشباب في هذه المجموعة بالحصانة بشكل عام ، وهم أقل امتثالًا لتدابير العزلة الاجتماعية، ربما هم المجموعة الأكثر قدرة على الحركة وأكثرها تنوعًا في الاتصالات، وبالتالي فإن أسلوب حياتهم يهيئهم للانتقال الفيروسي.

يمكن أن يكون فهم مثل هذه الميزات عاملاً أساسيًا لاستخراج أهم العوامل التي تقود الموجة الثانية، حيث سيحدد هذا المجالات التي يجب استهدافها في السيطرة على الوباء.

يقترح الباحثون عدة آثار لنتائجهم، أولاً ، من الضروري تحقيق انتقال أقل لدى الشباب، وإحدى طرق القيام بذلك هي التواصل بشكل أفضل مع هذه المجموعة.

ثانيًا ، يبدو أن الدراسة تؤكد أن انتقال الفيروس غير متكافئ عبر الفئات العمرية، لأن الأطفال أقل شيوعًا، وهذه النقطة مهمة في تقرير ما إذا كان ينبغي إعادة فتح المدارس أم لا.

ولخص الباحثون ، أنه يمكن أن تساعد هذه النتائج في فهم ما هي الدوافع الرئيسية للموجة الثانية ولتصميم وتكييف تدخلات الصحة العامة بشكل أفضل خلال هذه المرحلة من الجائحة."

من ناحية أخرى ، تؤكد هذه النتائج أيضًا على الحاجة إلى دراسة سلسلة الانتقال لفهم كيفية انتشار العدوى في الفئات العمرية المختلفة، ووسيستلزم ذلك المشاركة السخية وغير المقيدة للبيانات عن السكان المتضررين من الفيروس لتنقيح وتوسيع مثل هذه الدراسات.