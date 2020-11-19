18 علامة على نقص الكالسيوم.. احذر هشاشة العظام ونوبات الكزاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلعب الكالسيوم دورا مهما في جسم الإنسان ووجوده ضروري لعمل الأعضاء بشكل صحيح، لذا فإن نقصه يسبب العديد من المشاكل بعضها خطير.

ويتم تخزين 99% من معدن الكالسيوم داخل الجسم في الأسنان والعظام لكنه موجود أيضا في الدم والعضلات والسوائل بين الخلايا، ويحتاج كل شخص إلى مدخوله من هذا المعدن حسب العمر.



الأطفال يحتاجون إلى المزيد من الكالسيوم لأن هياكلهم لا تزال تنمو. والنساء الأكبر سنًا يحتجن إلى تناول المزيد من الكالسيوم لأنهن قد يتعرضن لخطر الإصابة بهشاشة العظام. أيضًا قد يُطلب من أولئك الذين يعانون من حالات طبية معينة زيادة تناول الكالسيوم.

ويعد الغذاء أفضل مصدر للكالسيوم، ويحصل الأشخاص عليه من منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن غنية بالكالسيوم. أيضا بعض الخضراوات والأطعمة الأخرى تعد مصادر غنية بهذا الفيتامين المهم.

الأعراض





تظهر علامات معينة عندما ينقص الكالسيوم في الدم نتيجة عدم حصول الشخص على ما يكفي من هذا المعدن المهم ما يدفع الجسم لمواجهة مشاكل صحية عددها في موقع "healthline" في الآتي:

- انخفاض كتلة العظام وهو ما يسبب هشاشة العظام

- حدوث اضطرابات في معدل الأيض

- فقدان الذاكرة والارتباك

- تشنجات عضلية وارتعاش العضلات

- حدوث نوبات كزاز وتتميز بكون العضلات والخلايا العصبية أكثر إثارة

- خدر في أصابع اليدين والقدمين

- آلام الصدر

- الغثيان وفقدان الشهية.

- مشكلات القلب والأوعية الدموية

- ضعف جهاز المناعة





- الإصابة بالاكتئاب والتوتر والإرهاق

- هشاشة الأظافر

- جفاف الجلد وخشونته

- تسوس الأسنان

- تباطؤ نمو الشعر

- يسبب نقص الكالسيوم المزمن كساح الأطفال

- قد لا يصل الأطفال إلى أقصى ارتفاع محتمل للبالغين

- يعرض الأطفال لانخفاض معدل ضربات القلب.

الأسباب





يتعرض العديد من الأشخاص لخطر متزايد للإصابة بنقص الكالسيوم مع التقدم في العمر، وقد يكون هذا النقص ناتجا عن مجموعة متنوعة من العوامل بينها:

- قلة تناول الكالسيوم لفترة من الزمن، خاصة في مرحلة الطفولة

- الأدوية التي قد تقلل من امتصاص الكالسيوم

- عدم تحمل النظام الغذائي للأطعمة الغنية بالكالسيوم

- التغيرات الهرمونية وخاصة عند النساء

- سوء التغذية وسوء الامتصاص قد يسببان نقص كالسيوم الدم

- عوامل وراثية معينة

- انخفاض مستويات فيتامين "د" ما يجعل امتصاص الكالسيوم أصعب

- بعض الأدوية خاصة المستخدمة لعلاج مستويات الكالسيوم المرتفعة

- التهاب البنكرياس





- ارتفاع ماغنيسيوم الدم ونقص مغنسيوم الدم

- فرط فوسفات الدم

- الصدمة الإنتانية

- عمليات نقل الدم الضخمة

- الفشل الكلوي

- متلازمة "العظام الجائعة" التي قد تحدث بعد الجراحة لفرط نشاط جارات الدرق

- إزالة أنسجة الغدة الجار درقية كجزء من الجراحة لإزالة الغدة الدرقية