تعاون تكنولوجي بين "أبوظبي العالمي"و"الأوراق المالية الإسرائيلية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية عن توقيع اتفاقية تعاون في مجال التكنولوجيا المالية.

وتعد هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المنطقة كبيئة متصلة وتعاونية تمكن شركات التكنولوجيا المالية من العمل والتوسع عبر المنطقة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، توفر الاتفاقية إطار عمل لتبادل المعلومات وتسهيل حركة الشركات الناشئة ومشاركة المعرفة والخبرات والمواهب بين السلطتين القضائيتين.

وبموجب هذه الشراكة الجديدة، تتعاون سلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية لإطلاق المبادرات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في قطاع الخدمات المالية من خلال تبني تقنيات جديدة ودعم قطاع التكنولوجيا المالية لدى الطرفين.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: "نتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لإيجاد منصة تعاون تلبي احتياجات مجتمع التكنولوجيا المالية".

وتتيح الاتفاقية تبادل المعلومات حول أحدث توجهات القطاع والخدمات والمنتجات وتسهيل التعاون لإطلاق مبادرات مشتركة.

فيما ستشارك السلطتين القضائيتين في فعاليات متنوعة لتبادل المعرفة وإطلاق برامج المسرعات والترويج لتطوير تقنيات كالدفع الإلكتروني والتعاملات الرقمية اللذان يعدان عوامل رئيسية لنمو قطاع التكنولوجيا المالية.

كما تتيح الاتفاقية حصول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على المعلومات من خلال نقطة تواصل واحدة مشتركة بين الطرفين.

وحقق سوق أبوظبي العالمي، من منطلق دوره كمركز مالي دولي ومنصة للتكنولوجيا المالية، العديد من الإنجازات وأرسى شراكات استراتيجية عدة تعزز من بيئة الأعمال لشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة وتدعم تأسيس ونمو الشركات إقليمياً وعالمياً.

والشراكة مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية تعزز من شبكة التعاون في مجال التكنولوجيا المالية لدى السوق والتي تمتد إلى القارات الخمس.