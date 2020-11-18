شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 4 فوائد صحية مدهشة لهذا المشروب في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن فوائد الزنجبيل، لاسيما في فصل الشتاء. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن من فوائد الزنجبيل ما يلي: – يُدْفِئ في الشتاء – يخفض الدهون الثلاثيه – يخفض الكلسترول الضار – يرفع الكلسترول الحميد.

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