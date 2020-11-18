شكرا لقرائتكم خبر عن الفروق بين سلسة هواتف سامسونج Note 20 وسلسة S20 وهاتف A51 (مقارنة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نستعرض هنا مقارنة كاملة بين سلسة هواتف سامسونج Samsung لهذا العام 2020 وهى سلاسل Samsung Note 20 بمحتلف اصدارتها وسلسة Samsuns S20 وهاتف Samsung A51 حيث ستكون المقارنة من اغلب النواحي وفقا لجميع الامكانيات والاسعار لكل سلسة في صور وفقا لموقع نيو اطلس والتى توضح جميع الفروق بينهم حيث ان هذه الهواتف مازالت تباع بشكل رسمي على موقع سامسونج. وستتم المقارنة بين جميع الهواتف ادناه : 1- Samsung Note 20 Ultra 2- Samsung Note 20 3- Samsung S20+ 4- Samsung S20 5- Samsung S20 Ultra 6- Samsung A51 - حجم الشاشة - دقة الشاشة - نوع المعالج - الذاكرة العشوائية Ram - ابعاد كل هاتف - وزن كل هاتف - مواد التصنيع - الالوان المتاحة لكل هاتف - الكاميرا الامامية لكل هاتف - الكاميرا الخلفية - امكانيات الكاميرا في الصور - امكانيات الكاميرا في الفيديو - السعة التخزينية المتاحة لكل هاتف - امكانية اضافة كارت تخزين خارجي واقصى سعة له - سعة البطارية لكل هاتف - السعر الرسمي ( يختلف من بلد لاخر) الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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