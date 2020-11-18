شكرا لقرائتكم خبر عن تحميل خلفيات «Wallpapers» شاشة iPhone 12 و iPhone 12 Pro الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم أبل كل عام هواتفها الجديدة من الايفون ومع كل اصدار جديد تقدم خلفيات WallPapers جديدة لكل هاتف ومع هواتفها الجديدة iPhone 12 وiPhone 12 mini مجموعة جديدة يقدمها موقع 9to5mac وهناك ايضا مجموعة أخرى ل Iphone Pro وIphone Pro Max من الخلفيات جاهزة للتحميل والاستخدام.

لتحمبل الخلفيات:

اضغط بزر الماوس الأيمن أو اضغط لفترة طويلة على الصورة التي تريدها وافتحها في علامة تبويب جديدة. اضغط مطولاً مرة أخرى على «حفظ» ع أو «حفظ الصورة باسم» وذلك على جهازك. - خلفيات iPhone 12 وiPhone 12 Mini - خلفيات iPhone 12 pro وiPhone 12 pro max الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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