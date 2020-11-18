إحصائيات تحدد موقف أفريقيا من إصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا المليونين، الأربعاء، رغم بطء إضافة الحالات المبلغ عنها مقارنة بمناطق أخرى في أنحاء العالم.

ومع تسجيل أكثر من 2 مليون و12000 حالة، تمثل أفريقيا أقل من 4% من الحالات المسجلة في أنحاء العالم لكن الكثير من الخبراء يعتقدون أن العدد الحقيقي أكبر من المعلن.



ويعتقد الخبراء أن العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والوفيات ذات الصلة يتم إغفالها على الأرجح في أفريقيا لأن معدلات الفحص في القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار من بين أدنى المعدلات في العالم. ولا يتم تسجيل أسباب الكثير من الوفيات.

ووصل معدل وفيات كوفيد-19 في المنطقة عند 2.4% تقريبا وهو ثالث أعلى معدل في العالم بعد أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط على الرغم من أن إجمالي الوفيات المبلغ عنها أقل بكثير. وسجلت أفريقيا حتى الآن 48 ألف حالة وفاة.

وسجلت دول مثل السودان وتشاد ومصر أعلى معدلات وفيات في القارة بنسب 7.81% و6.28% و5.82% على التوالي.

ويوجد في جنوب أفريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة المبلغ عنها بكوفيد-19 ويبلغ أكثر من 750 ألف حالة مع معدل وفيات يبلغ 2.71 في المئة استنادا إلى إحصاء رويترز.