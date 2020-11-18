شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب تطالب بفرز جزئي للأصوات في ويسكونسن والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي للأصوات في منطقتين بولاية ويسكونسن الأمريكية فيما يتعلق بنتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر.

وأضافت الحملة في بيان أنها حولت ثلاثة ملايين دولار إلى ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين وهما منطقتان يغلب عليهما الديمقراطيون.

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