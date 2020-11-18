شكرا لقرائتكم خبر عن هل الكمامة لا تحمينا من كورونا؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 قال مستشفى ريجز هوسبيتال الحكومي الشهير في الدنمارك اليوم الأربعاء إن دراسة دنماركية أجريت على 6000 شخص، خلصت إلى أن الكمامات توفر حماية متوسطة من الإصابة بكوفيد-19 وربما لا توفر أي حماية على الإطلاق.

وحذر باحثون، في وقت سابق، من ضرورة عدم الاسترخاء لفكرة أن الكمامة ستحمينا بشكل كامل ومؤكد من وصول فيروس كورونا إلينا، وأشاروا إلى أن الأمان الكاذب من أكبر مسببات انتقال الفيروس وقد يكون قاتلا في كثير من الأحيان.

كانت هذه تفاصيل خبر هل الكمامة لا تحمينا من كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.