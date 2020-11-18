شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمرضى الربو.. كيف تقي نفسك من أضرار الغبار؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من أضرار الغبار، لاسيما مع حلول فصل الشتاء، كما وجهت المدينة نصائح مهمة لمرضى الربو.
وأوضحت أن الغبار يعتبر من الملوثات البيئية وله أضرار عدة، وذلك لاحتوائه على جسيمات كالميكروبات وحبوب اللقاح.
طرق الوقاية
الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ في المنزل بإحكام
تجنب التعرض للغبار بشكل مباشر
الحرص على ارتداء الكمامات وتغييرها بشكل مستمر
نصائح لمرضى الربو
الحرص على اصطحاب بخاخ الربو موسع الشعب الهوائية
الالتزام باقتناء بخاخ الربو الوقائي في حال وصفه الطبيب
اتجه إلى أقرب قسم طوارئ في حال اشتد عليك ضيق التنفس ولم تستجب للبخاخ
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