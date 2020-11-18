لقاح فايزر يتجاوز عقبة رئيسية ويصبح فعالا بنسبة 95%

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

حققت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك" المزيد من المكاسب بشأن لقاحهما الواعد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أعلنتا اليوم الأربعاء أن العقار فعال بنسبة 95 بالمئة واجتاز مرحلة أمان رئيسية.



وفي بيان مشترك، قالت الشركتان إن اللقاح التجريبي نجح بشكل جيد تقريبا بين مجموعة مهمة من السكان، وهم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، بمعدل فعالية يزيد على 94 بالمئة.

وأفاد البيان بأن النتائج جاءت في ختام المرحلة الثالثة للاختبار، والتي حقق خلالها المطورون أيضا علامة بارزة في بيانات السلامة المطلوبة للحصول على ترخيص في حالة الطوارئ من جانب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأضاف أنه لم تتم ملاحظة أي مخاوف جدية بشأن السلامة خلال التجارب السريرية.

وتخطط الشركتان لتقديم طلب لإدارة الغذاء والدواء للموافقة على اللقاح "خلال أيام".

وتوقعت الشركتان توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم في عام 2020، ثم تصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

يذكر أنه يجب الاحتفاظ بلقاح "ام ار ان ايه"، الذي يستخدم شكلا جديدا من التكنولوجيا الطبية التي تعتمد على الشفرة الوراثية لفيروس كورونا، في درجات حرارة تقل عن 70 درجة مئوية تحت الصفر، مما أثار شكوكا حول فعاليته اللوجستية.

وأضاف البيان: "فايزر واثقة من خبرتها الواسعة ومعرفتها والبنية التحتية الحالية لسلسلة التبريد لتوزيع اللقاح في جميع أنحاء العالم".