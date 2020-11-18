القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95% للوقاية من كورونا بالاستناد للنتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.
وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة التي نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت فاعلية "تزيد على 90 %".
وقال المدير العام لشركة فايزر لتصنيع الأدوية، ألبرت بورلا، إن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم قريبا جدا طلبا للحصول على ترخيص بتسويق لقاحها المضاد لكورونا في الولايات المتحدة، ما سيتيح إذا ما سارت الأمور على ما يرام في بدء عمليات التطعيم خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف بورلا في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء: "نحن قريبون جدا من تقديم طلب ترخيص طارئ خلال أيام".
وكانت الشركتان أعلنتا، الإثنين، أن اللقاح الذي تعملان على تطويره فعّال بنسبة 90%، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.
كانت هذه تفاصيل خبر "فايزر" تعلن زيادة فاعلية لقاح كورونا لـ95%: طلب الترخيص خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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