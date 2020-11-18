ارتفاع وفيات كورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وارتفاع الوفيات.

وسجلت ليبيا 529 إصابة جديدة، وشفاء 756 حالة، فضلا عن وفاة 12 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 270 إصابة و385 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 75 ألفا و465 شخصا، بينهم 28 ألفا و285 حالة نشطة، ووفاة 1053.

وانطلقت، الإثنين، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية والتي تستهدف الفئات المعرضة لأخطار الإصابة من العاملين في المرافق الصحية وكبار السن والنساء الحوامل والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بمختلف مراكز التطعيم بالبلديات في أنحاء ليبيا.