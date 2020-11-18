كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - يمكن أن تتأكد المرأة من ثبوت حملها بعد تأخر دورتها الشهرية المنتظمة، ولكن لانها تنتظر هذا الحدث السعيد بفارغ الصبر، فهي تتساءل وتبحث عن الأعراض التي تسبق موعد الدورة الشهرية والتي تؤكد حدوث الحمل، ولذلك تساعدك الدكتورة ألفت أبو غالي، إستشارية النساء والولادة على التعرف على أهم أعراض الحمل قبل موعد الدورة بأسبوعين أو نحو ذلك كالآتي. أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوعين تظهر أعراض القيء والغثيان قد تبدو الأعراض ضعيفة وليست واضحة، ويجب ألا تفرح المرأة في حال ظهرت الأعراض القوية لأنها قد تكون دليلاُ على حدوث الحمل الغير سليم، وليس كما تتوقع.

عندما يُزرع الجنين المخصب في الرحم بعد 6 إلى 12 يوماً من التبويض فمن الممكن أن تبدأ أعراض الحمل الخفيفة في الظهور في هذه المدة أو بعدها بأيام قليلة.

بعض النساء تظهر لديهن أعراض الحمل بمجرد أن يتم انزراع البويضة المخصبة في الرحم، ويلاحظن ذلك مع تكرار الحمل، وللوراثة دورها في هذه الظاهرة.

من الأعراض التي تظهر قبل موعد الدورة ربما الشعور بوخز خفيف نتيجة لانغراس البويضة.

ولكن السبب في أن الأعراض تكون خفيفة أن البويضة تكون لا تزال في الأنبوبة على شكل خلية مفردة، ولم تبدأ بعد في مرحلة الانقسام لكي يبدأ عمل هرمونات الحمل التي تنتشر في الدم.

أثبتت الدراسات أن أفضل وقت لفحص الحمل هو قبل قدوم الدورة بيومين أو ثلاثة، هذا في حال كانت الدورة الشهرية منتظمة. أعراض حمل مبكرة تظهر الأعراض قبل التحاليل ليس دائماً تكون أعراض ما قبل الدورة دليلاً على حدوث الحمل.

يمكن أن يحدث تغيرات في المزاج، وتقلبات نفسية غير معتادة.

شم روائح غريبة أو غير موجودة في المكان.

اشتهاء طعام معين في غير موسمه.

الشعور بثقل في الثديين.

نزول العلامة التي تعرفها النساء في يوم موعد الدورة الشهرية مثل نقطة دم صغيرةأو خيوط دموية نتيجة لانغراس البويضة.

ارتفاع درجة الحرارة القاعدي.

وجود انتفاخ وغازات في البطن. متى ينصح باجراء فحص الحمل؟ تبدو الأعراض المبكرة مزعجة ينصح باجراء فحص الحمل المخبري بعد تأخر الدورة الشهرية بيومين.

كما ينصح في حال عانت المرأة من تكيس المبايض، فيجب ان تفحص لأن تأخر الدورة الشهرية ليس دائماً يعني وجود الحمل.

ويمكن أن تخضع لفحص الدم بعد تأخر الدورة لمدة أطول للتأكد من وجود الحمل حيث تنزل الهرمونات في الدم. والآن إذا كان لديك عزيزتي إذا كان لديك أسئلة حول أعراض الحمل المبكرة، يمكنك تركها في المربع أدنى الموضوع وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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