علامات إذا ظهرت عليكِ فأنت مصابة بفيروس كورونا

تسببت جائحة كورونا في وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم، وأعراضها تتراوح من خفيفة إلى شديدة جدًا. حيث يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من غيرهم؛ لأن لديهم خصائص أو حالات طبية تزيد من مخاطرهم.

ارتبطت العديد من الأعراض بأمراض الجهاز التنفسي، حيث إن السعال والحمى وضيق التنفس هي العلامات الأكثر شيوعًا للعدوى.

في دراسة حديثة وأجراها أندرو تشان، أستاذ علم المناعة والأمراض المعدية في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، إليك أحد الأعراض المحددة أن الشخص مصاب بفيروس كورونا

اقرئي أيضا : علامات مبكرة لفيروس كورونا تعرفي عليها

الطفح الجلدي

أبلغ العديد من الأشخاص عن معاناتهم من مشاكل جلدية دون ظهور أي أعراض شائعة أخرى لفيروس كورونا .

فقد تظهر نتوءات حمراء شاحبة منتفخة على الجلد وتظهر على الجلد فجأة لأسباب غير معروفة.

​

عادة ما يسبب الطفح الجلدي الحكة، ويمكن أن يشمل الطفح الجلدي أي جزء من الجسم، وغالبًا ما يبدأ بحكة شديدة في راحة اليد؛ مما يتسبب أيضًا تورم الجفون والشفتين.

حرارة

يظهر هذا النوع من الطفح الجلدي في شكل نتوءات صغيرة حمراء مسببة للحكة والتي يمكن أن تحدث في أي مكان من الجسم تظهر على المرفقين والركبتين، وكذلك ظهر اليدين والقدمين. يمكن أن يستغرق الأمر أيامًا أو أسابيع لتهدأ.

تورم أصابع اليدين والقدمين

هو التهاب مؤلم يصيب الأوعية الدموية الصغيرة في جلدك والذي يحدث استجابة للتعرض المتكرر للبرودة، والطفح الجلدي غير شائع فلا يوجد علامات محددة.

​