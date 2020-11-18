علاج الحرقان في المعدة و الحلق والبول بحيل مجربة ومضمونة.. كيف؟  

علاج الحرقان بطرق سريعة التي تبحث عنها الكثير من السيدات، يمكن علاج الحرقان بعلاجات منزلية سريعة من مطبخك.

إليك علاج حرقان الحلق والحموضة وعلاج الحرقان في البول بعلاجات طبيعية سريعة من مطبخك.

علاج حرقان الحلق

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حتى إذا لم يكن التهاب الحلق خطيرًا بما يكفي للذهاب إلى الطبيب، فإنه لا يزال مؤلمًا وقد يمنعك من الحصول على نوم جيد ليلاً. لحسن الحظ ، يمكنك استخدام العلاجات المنزلية لتسكين الألم والتهيج.

فيمكنك تجربة العسل فيعد العسل الممزوج بالشاي أو بمفرده علاجًا منزليًا شائعًا لالتهاب الحلق فيعد العسل أكثر فعالية في ترويض السعال الليلي، فالعسل علاج فعال للجروح ، مما يعني أنه قد يساعد في سرعة التئام التهاب الحلق.

يمكن للغرغرة بالماء الدافئ والملح أن تساعد في تهدئة التهاب الحلق وتفتيت الإفرازات. من المعروف أيضًا أنه يساعد في قتل البكتيريا في الحلق. اصنعي محلولًا من الماء المالح مع نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب كامل من الماء الدافئ. قومي بالغرغرة للمساعدة في تقليل التورم والحفاظ على نظافة الحلق. يجب أن يتم ذلك كل ثلاث ساعات أو نحو ذلك.

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يشمل علاج حرقان الحموضة استخدام الأدوية التجارية، مثل أوميبرازول. ومع ذلك قد تكون تعديلات نمط الحياة فعالة أيضًا، وإن مجرد تغيير عاداتك الغذائية أو طريقة نومك قد يقلل بشكل كبير من أعراض حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، مما يحسن نوعية حياتك.

يحدث الارتجاع الحمضي عندما يتم دفع حمض المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام والشراب من الفم إلى المعدة.

بعض حالات الارتجاع أمر طبيعي تمامًا وغير ضار، وعادة لا يسبب أي أعراض. ولكن عندما يحدث في كثير من الأحيان، فإنه يحرق المريء من الداخل.

بالإضافة إلى الحموضة المعوية، تشمل الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها قبل علاج الحرقان، صعوبة في البلع وتشمل الأعراض الأخرى السعال والربو وتآكل الأسنان والتهاب الجيوب الأنفية.

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علاج الحرقان في البول

تصيب التهابات المسالك البولية ملايين الأشخاص كل عام.

والتهاب المسالك البولية (UTI)هو التهاب يصيب أي جزء من الجهاز البولي، بما في ذلك الكلى والحالب والمثانة أو مجرى البول. بكتيريا الأمعاء هي السبب الأكثر شيوعًا لعدوى المسالك البولية، لكن الفطريات والفيروسات يمكن أن تسبب أيضًا العدوى.

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية:

إحساس حارق عند التبول.

كثرة التبول.

البول عكر أو غامق.

رائحة قوية للبول.

شعور بعدم اكتمال إفراغ المثانة.

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