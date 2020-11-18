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شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيليتي» تجري مناقشات لتوزيع لقاح «كوفيد 19» والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 نوفمبر 2020
قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، إنها تجري مناقشات مع منتجين للقاحات فيروس «كوفيد 19» وكذلك حكومات من أجل المساعدة في عملية توزيع اللقاح.
وأوضحت الشركة، المدرجة في بورصتي دبي والكويت، في بيان أمس، أنها وشركاتها التابعة لديها بنية تحتية في أكثر من 120 بلداً، وتمتلك قدرة كبيرة على توزيع اللقاحات خاصة في الأسواق الناشئة وقدرة على التخزين البارد، كما أن لها حضوراً في أماكن يصعب العمل فيها. وأشارت إلى أنه لا يوجد أي أثر مادي على الشركة من هذا الإعلان في الوقت الحالي.
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