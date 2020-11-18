شكرا لقرائتكم خبر عن 110 دراهم قيمة فحص كورونا في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 بدأ مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية في أبوظبي تطبيق الرسوم الجديدة لفحص كوفيد ـ 19 (PCR) بقيمة 110 دراهم للفحص اعتبارا من اليوم.

ويشهد مركز الفحص في منطقة معسكر آل نهيان بالقرب من حديقة دلما اقبالا كبيرا من جميع الفئات من الهيئات والمؤسسات الحكومية حيث استمر تقديم خدماته مجانا خلال الفترة الماضية.

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