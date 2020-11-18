أمريكا تتيح فحص كورونا بالمنزل.. وتحذيرات من نتائج "غير دقيقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها سمحت بإجراء أول فحص ذاتي لـ"كوفيد- 19" في المنزل يعطي نتيجة سريعة.

والفحص الذي صنعته شركة "لوسيرا هيلث" عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19".

من جهة أخرى، حذرت بعض التقارير المحلية من نتائج غير دقيقة للاختبارات السريعة، ولعل أحدث مثال ما جرى مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك الأسبوع الماضي.

وأعلن ماسك عبر تغريدة على حسابه أنه أجرى 4 اختبارات سريعة لفحص إصابته بكورونا إلا أن نتائجها جاءت متضاربة بشكل غريب.

وكانت شركة Becton Dickinson وهي إحدى الشركات الرئيسية الموزعة لاختبارات كورونا السريعة أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها تحقق في التقارير الواردة من دور رعاية للمسنين في أمريكا تفيد بأن معدات الاختبار السريع للفيروس أعطت نتائج خاطئة.

كما أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت في وقت سابق من هذا الشهر المختبرات السريرية ومقدمي الرعاية الصحية في البلاد من أن الاختبارات السريعة قد تعطي نتائج خاطئة أو غير دقيقة.