"دمرت حياة المليارات".. العالم يتمنى لكورونا عيد ميلاد "غير سعيد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحلول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يكون قد مرّ عام رسمياً منذ اكتشاف أول حالة موثّقة لإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وانتشرت تعليقات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تمنت للفيروس عيدا غير سعيد، وعدد المستخدمون المصاعب التي واجهوها في ظل تفشي مرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس.

ويعود اكتشاف الفيروس، بحسب موقع "مارسيتي" الكندي إلى 17 نوفمبر 2019، عندما اكتشف الأطباء في الصين الفيروس في رجل يبلغ من العمر 55 عامًا، لكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن.

وقال أحد المستخدمين: "في مثل هذا اليوم تم تسجيل أول حالة لكوفيد في الصين، أتمنى لك عيدا غير سعيد يا كوفيد، لقد دمرت حياة المليارات حرفيا".

وبعد عام من أول اكتشاف في شهر نوفمبر، تسبب الفيروس في حدوث جائحة عالمية ودمر الكثير من الاقتصادات بسبب عمليات الإغلاق التي قررتها أغلبية دول العالم لدرء العدوى.

ومع انتهاء عام من الإصابة بفيروس كورونا، يبدو المستقبل مشرقًا، حيث أنتجت شركتان أمريكيتان لقاحات ناجحة في الأسابيع الأخيرة.

لكن صانعي اللقاح يحذرون من أنه لا يزال يتعين علينا ممارسة احتياطات السلامة مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، حيث قد لا تعود الحياة إلى طبيعتها حتى الشتاء المقبل.

والثلاثاء، أحصيت رسميا أكثر من 55 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم منذ بدء تفشي الوباء، وأكثر من مليون 800 ألف وفاة.