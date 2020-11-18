سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، وسط نقص المعروض وزيادة الطلب.

ووفق وسائل إعلام محلية، بلغ متوسط سعر الدولار في هذه السوق 252 جنيها، فيما بلغ سعر العملة الخضراء لدى البنوك 55 جنيها للشراء مقابل 55.27 جنيه للبيع.

معدل تضخم قياسي



ويترقب المتعاملون نتائج عدة إجراءات اتخذتها الحكومة السودانية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي.

وواصل التضخم السنوي في السودان، تسجيل معدلات قياسية، حيث وصل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 229.85%، مقارنة بـ 212.29% في سبتمبر/ أيلول السابق، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات، وفق بيانات جهاز الإحصاء السوداني.

وبلغت الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار، وتحتاج الحكومة بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم الاقتصاد.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي التي تبلغ 1.3 مليار دولار على السودان.

اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو، في بنك السودان المركزي، إلى 65.20 جنيه للشراء، ونحو 65.53 جنيه للبيع، مقابل نحو 64.74 جنيه للشراء، ونحو 65.07 جنيه للبيع أمس.

كما سجل الجنيه الإسترليني 72.69 جنيه للشراء، و73.05 جنيه للبيع، مقابل نحو 72.63 جنيه للشراء، ونحو 72.99 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار



وفي البنك المركزي السوداني، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 14.67 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي إلى نحو 179.69 جنيه للشراء، ونحو 180.59 جنيه للبيع،مقابل نحو 179.50 جنيه للشراء، ونحو 180.40 جنيه للبيع.