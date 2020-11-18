شكرا لقرائتكم خبر عن رقاقة أبل الجديدة لأجهزة Mac تتتغلب على رقاقة شركة إنتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة أبل «Apple» عن تحول كبير في أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بها منذ أشهر، حيث أخبرت المستهلكين أنها ستتخلى عن الرقائق التي صممتها شركة إنتل «Intel» لصالح أشباه الموصلات الخاصة بها التي وعدت بأنها ستكون أفضل. والمراجعات على الدفعة الأولى من الأجهزة ذات الرقائق الجديدة، إيجابية للغاية.

ويميل معظمهم إلى التركيز على المعالج الجديد، أو نظام الشريحة، والتي تتضمن وحدات معالجة مركزية ومعالجة رسومات، من بين قطع تقنية أخرى معبأة في منتج واحد. ويعتمد التصميم الجديد من أبل (ticker: AAPL) المسمى M1 على تقنية من شركة إيه آر إم القابضة «Arm Holdings» وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات تقوم بصناعة أشباه الموصلات وتصميم البرمجيات، وهو ابتعاد عن أشباه الموصلات الخاصة بشركة «Intel» التي تعمل على تشغيل أجهزة الكمبيوتر منذ 2005.

وأعلن الموقع التكنولوجي The Verge أن «جهاز MacBook Air الجديد المزود بشريحة M1 من أبل هو نجاح باهر». وصنف الموقع هذا الإصدار من الكمبيوتر المحمول 9.5 من 10 وقال إن الكمبيوتر هو الكمبيوتر المحمول الأكثر إثارة للإعجاب منذ سنوات.

ووصف الموقع الالكتروني«Ars Technica» رقاقة M1 بأنها «منافس سريع للغاية» مشيرًا إلى مجموعة التعليمات التي تستخدمها رقائق Intel وAMD. وكتبت المدونة الإلكترونية «TechCrunch» أن مكاسب أداء المعالج الجديد ستجعل رقائق إنتل «عفا عليها الزمن بين عشية وضحاها».

وفي استعراض صحيفة وول ستريت جورنال لاثنين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة، MacBook Air مقابل 999 دولارًا وMacBook Pro مقابل 1299 دولارًا، كتبت أن الأجهزة «تغير كل شيء تكرهه بشأن الكمبيوتر المحمول الخاص بك خلال العقدين الماضيين»

على غرار العديد من المواقع التقنية، أعطت مجلة «Barron’s» أيضًا قدرًا كبيرًا من الاهتمام للرقاقة الجديدة التي تعمل على تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتي أدت إلى تحسين عمر البطارية المحسن، وانخفاض درجات الحرارة، والتشغيل الهادئ، بالإضافة إلى السرعة. ومعظم المحللين حريصين على المواصفات الجديدة، والعلاقات المتزايدة بين برامج Mac وiPhone، ويمكن للأجهزة المزودة بمعالج M1 تشغيل تطبيقات iOS.

وباعت شركة أبل ما قيمته 28.62 مليار دولار من أجهزة كمبيوتر Mac في السنة المالية 2020، محققة ارتفاعًا من 25.48 مليار دولار في 2019. وظلت مبيعات قطاع أجهزة Mac ثابتة عند حوالي 25 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، باستثناء عام 2016 عندما انخفضت إلى 22.83 مليار دولار.

ويتوقع المحللون مبيعات Mac بقيمة 30.12 مليار دولار في عام 2021. وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 34٪ منذ إعلانها عن رقائقها الجديدة، حيث تقدم مؤشر إس وبي 500 (S&P 500 Index) بنسبة 16٪.