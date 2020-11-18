شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات على أن طفلك لديه مرض "إدمان ألعاب الفيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت منظمة الصحة العالمية "اضطرابات الألعاب" إلى كتابها المرجعي الطبي لعام 2018، التصنيف الدولي للأمراض، ومن السهل جدًا إصابة الطفل بإدمان ألعاب الفيديو، حيث قد يكون طفلك مدمنًا إذا ظهرت عليه بعض الأعراض، في هذا التقرير نقدم لكِ أعراض ادمان ألعاب الفيديو وعلاجها، وفقا لـ parenting

اعراض إدمان ألعاب الفيديو عند الأطفال

1. الإنكار

أول علامة على الإدمان هي أن تكون دفاعيًا وإنكار وجود المشكلة قد يرفض طفلك قبول حقيقة أنه يعتمد بشدة على ألعاب الفيديو، حتى لو قدمت له دليلاً.

2. المصاريف المتعلقة باللعبة

قد يطلب طفلك المال لإنفاقه على ترقية اللعبة، أو لشراء عناصر مختلفة متعلقة باللعب ، أو قد ينتهي به الأمر بالسرقة منك.

3. عدم الاهتمام بالجوانب الأخرى للحياة

قد يسيطر عالم ألعاب الفيديو على حياة طفلك لدرجة أن الأصدقاء والعائلة قد يبدون مملين غالبًا ما يؤدي إهمال الأنشطة الأخرى مثل الدراسة والتواصل مع زملاء الدراسة والارتباك إلى ضعف الأداء الأكاديمي.

يفشل بعض الأطفال في الحفاظ على النظافة الأساسية أيضًا - قد يكون تخطي الاستحمام لأيام متتالية وقضاء معظم وقتهم في لعب ألعاب الفيديو بعض العادات التي قد يطورونها.

4. أوقات اللعب غير المنضبط

قد يعدك طفلك بأنه سيلعب لمدة 10 دقائق فقط أو حتى ينتهي من مستوى معين، لكنه قد لا يتمكن من المتابعة وينتهي باللعب لساعات أطول قد يفعل ذلك دون أن يدرك ذلك

5. غير قادر على معالجة الفشل

قد يُظهر طفلك سلوكًا عدوانيًا في المواقف التي يخسر فيها اللعبة أو يفشل في إكمال المستوى قد يصبح غاضبًا ومحبطًا بشكل غير معقول، وغير قادر على فهم أنها مجرد لعبة.

6. الاختباء واللعب

إذا انتهى بك الأمر إلى توبيخ طفلك أو منعه من اللعب، فسيحاول إيجاد طرق للعب اللعبة في الخفاء دون السماح لك بمعرفة ذلك قد يبدأ في الكذب أو اختلاق الأعذار للعب اللعبة لبضع دقائق فقط.

7. مشغول باستمرار

حتى عندما يكون طفلك بعيدًا عن لعبة الفيديو، سيبدو مشتتًا في التفكير وعادة ما يفكر في شيء متعلق باللعبة أو يتحدث عنه باستمرار أي ذكر لعادة اللعب قد ينتهي به الأمر إلى إزعاجه.

نصائح للوالدين لوقاية الطفل من ادمان ألعاب الفيديو

يمكن للوالدين وضع جوانب معينة في الاعتبار لضمان أن أطفالهم يمكنهم الاستمتاع بالألعاب دون أي مشاكل.

لا تسمح لأطفالك بلعب ألعاب الفيديو عندما يكونون في مرحلة ما قبل المدرسة.

قبل شراء لعبة أو السماح لطفلك بلعبها، تحقق من التصنيف والحد الأدنى للسن وأي تحذيرات متعلقة بالمحتوى مرفقة بها.

-حافظ على أوقات ثابتة ومقيدة لممارسة الألعاب يتضمن ذلك ممارسة الألعاب في مكان صديق أيضًا.

-تتبع أي تفاعلات عبر الإنترنت لطفلك مع الغرباء وتأكد من أنهم لا يكشفون عن أي تفاصيل شخصية لأي شخص.

-احتفظ بأي نوع من الألعاب الإلكترونية بعيدًا عن غرفة طفلك، خاصة أثناء الليل.

-اسمح لأطفالك بلعب ألعاب الفيديو فقط بعد إكمال واجباتهم المدرسية والمهام الأخرى.

-اجعل الأنشطة البدنية الأخرى أو الرياضات الخارجية جزءًا من حياة الطفل أيضًا.

-لا يُنصح باستخدام ألعاب الفيديو للأطفال الصغار لأن الضوء المنبعث من الشاشات قد يؤثر سلبًا على عيونهم تعرض مثل هذه الألعاب أيضًا العقول للقيم والأخلاق غير المناسبة، ولهذا السبب يجب عليك تجربة بعض الأنشطة الأخرى للحفاظ على مشاركة طفلك بسعادة لفترة طويلة.

-يمكنك شراء مجموعات الأدوات اليدوية لإبقاء طفلك مشغولاً وتأكد أيضًا من حصول أطفالك على وقت للعب غير المنظم مع أصدقائهم كل يوم، حيث سيساعدهم ذلك على تطوير مهارات التنظيم الذاتي، والتي ستثبت أنها مهمة جدًا في جميع جوانب الحياة.