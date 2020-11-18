لقاح كورونا الروسي الثاني يحصل على الموافقة التنظيمية وبدء تجارب ما بعد التسجيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الآن، أعلنت روسيا عن لقاح ثانى لها يهدف إلى مكافحة المرض، حيث قالت آنا بوبوفا ، رئيسة الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية المستهلك، إن التجارب اللاحقة للتسجيل للقاح "EpiVacCorona" ضد COVID-19 بدأت في روسيا.

وأصبحت روسيا أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح COVID-19 في أغسطس عندما تم تسجيل Sputnik V رسميًا قبل تجربة سريرية واسعة النطاق.

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" تم تطوير لقاح COVID-19 الروسي الثاني للحصول على الموافقة التنظيمية ، والذي يطلق عليه اسم EpiVacCorona ، من قبل مركز أبحاث Vector State لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.



اللقاح الروسى

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوبوفا قوله خلال ندوة عبر الإنترنت مخصصة لأبحاث COVID-19 :" لا يمكننا وقف انتشار (كوفيد -19) إلا من خلال التطعيم، وهناك ما يكفي من اللقاحات في العالم على مستويات عالية من التطور، "تواصل روسيا تطوير وإصدار اللقاحات".

يحتوي اللقاح على ببتيدات مصطنعة

لا يحتوي لقاح EpiVacCorona على الفيروس الحي ويشكل مناعة بسبب استخدام الببتيدات الاصطناعية.

وحصل مركز أبحاث النواقل على موافقة وزارة الصحة الروسية لإجراء تجارب سريرية للقاح على المتطوعين في 24 يوليو، وفي 27 يوليو ، حصل المتطوع الأول على اللقاح، وأبلغت بوبوفا في وقت سابق أن التجارب السريرية للقاح انتهت في 30 سبتمبر. وذكر التقرير أن اللقاح تم تسجيله في 14 أكتوبر.

لا آثار جانبية

من جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا في وقت سابق إنها اختبرت لقاح EpiVacCorona بنفسها ولم تعاني من أي آثار جانبية ، وفقًا لتقرير وكالة سبوتنيك للأنباء الشهر الماضي. ونُقل عنها قولها: "إن مركز Vector يبدأ أيضًا تجارب إكلينيكية بعد التسجيل في مناطق مختلفة من روسيا والتي ستضم 40 ألف متطوع".