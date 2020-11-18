هل الفلفل الحار يمنع الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية؟.. استشاري يوضح

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر حقيقة أن الفلفل الحار يمنع حدوث جلطات القلب والدماغ والسرطان.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أنه لم يثبت بدليل محكم أن الفلفل الحار يقلل من حدوث جلطات القلب أو الدماغ أو يمنع الإصابة بالسرطان، نافياَ أن له فائدة علاجية في الأمراض المزمنة.
وأكد أن كل الدراسات التي نشرت في هذا السياق ضعيفة وتحتاج إلى مزيد من البحث باعتراف الباحثين أنفسهم.
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