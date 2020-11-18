أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى نحو 226.78 ريال (60.48 دولار)، مقابل نحو 227.75 ريال (60.73 دولار)، الثلاثاء.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى نحو 198.44ريال (52.92 دولار)، مقابل نحو 199.28ريال (53.14 دولار)، الثلاثاء.

ولحق سعر جرام الذهب عيار 18 بموجة التراجع في الأسعار ليسجل نحو 170.09 ريال (45.36 دولار)، مقابل نحو 170.81 ريال (45.55 دولار)، أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية صباح الأربعاء، إلى نحو 132.29 ريال (35.28 دولار) مقابل نحو 132.85ريال (35.43 دولار)، الثلاثاء.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلى نحو 7053.75 ريال (1881 دولار)، مقابل نحو 7083.75 ريال (1889 دولار)، أمس.

وهبط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1587.49 ريال (423.33 دولار)، مقابل نحو 1594.24 ريال (425.13 دولار)، الثلاثاء.

تراجع المعدن الأصفر عالميا

وهبطت أسعار الذهب عالميا،الثلاثاء، إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1886.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش.

بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1884.50 دولار.

وقال هان تان المحلل لدى إف.إكس.تي.إم "التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 يثبط الطلب على المعدن النفيس".

وأضاف تان أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر وبالتالي يدعم الذهب، في حين أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بفضل اللقاح ربما ينشط الدولار مجددا ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولارا.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.1%.