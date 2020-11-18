شكرا لقرائتكم لبناني - أرمني أسس "مودرنا" التي طوّرت اللقاح الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن جمر العداء الدفين منذ عشرات السنين بين الأرمن والأتراك، وجد طريقه إلى خندقين جديدين في الأيام الأخيرة، فبعد الإعلان عن لقاح "فايزر" الذي طوره طبيبان ألمانيان من أصل تركي، ظهر لقاح آخر واعد أيضاً ضد الفيروس، وهو أميركي طورته شركة اتضح أمس أن رئيس مجلس إدارتها، هو لبناني من أصل أرمني، أسسها مع آخرين قبل 10 سنوات.

ويصفون "نوبار أفيان" في تقارير عدة، بأنه أحد رواد الأعمال الرائدين بالتكنولوجيا الحيوية والعلوم، حصل في 1983 على بكالوريوس بالهندسة الكيميائية من جامعة McGill University الكندية، ثم على دكتوراه في 1987 بالهندسة الحيوية من معهد Massachusetts Institute of Tachnology الأميركي، وفقا لما وجدته "العربية.نت" في مقتطفات متوافرة "أونلاين" عنه بالإنترنت، وفيها إجماع بأنه أسس ما يزيد عن 30 شركة في ولاية ماساتشوستس، يقدرون إجمالي أصولها بأكثر من 10 مليارات دولار، وهو الذي هاجر في 1983 من كندا إلى الولايات المتحدة، ولم يكن يملك شيئا.

وأهم ما استثمر فيه Noubar Afeyan من شركات، واحدة يرأس مجلس إدارتها منذ أسسها في 2010 مع 5 مستثمرين وعلماء آخرين، جميعهم من المهاجرين، وأعلنت السبت الماضي عن تطويرها لقاحا سمته mRNA-1273 بفاعلية تصل نسبتها إلى 94.5% في الوقاية من "كورونا" وكبحه، وهي Moderna الواقع مقرها في مدينة Cambridge المجاورة لعاصمة الولاية بوسطن، والتي تضم الكندي Derrick J. Rossi المختص بعلم الأحياء. أما رئيسها التنفيذي، فهو رجل الأعمال الفرنسي Stéphane Bancel المالك 9% من أسهمها.

من المعلومات أيضا عن أفيان، الأب لأربعة أبناء من زوجته السويدية، أنه ولد في 1962 ببيروت، لأب اسمه Badrig توفي في 1998 وأم اسمها Anais Kassabian لا تزال على قيد الحياة، بحسب الوارد عنه في موقع 100 Lives الخاص بالعائلات الأرمنية في المهجر والشتات، وفيه أن عائلة جده الذي ولد في بلغاريا وكان يحمل جنسيتها وجواز سفرها "استقرت في بيروت بعد أحداث 1915 حيث كانت الإمبراطورية العثمانية تلفظ أنفاسها الأخيرة" في إشارة إلى ما لحق بالأرمن من مذابح على يد الأتراك.

بطاقة إقامة في إيران

وفي بيروت عاشت عائلة الجد في غرفة واحدة، ثم عمل أفرادها بالتجارة "وأقاموا علاقات مع سلطات الإمبراطورية الفارسية، فمنحوهم جوازات سفر وهويات، مما سمح لأفيان أن يقيم مدة مع عائلته في إيران، التي نرى في الصورة التي تنشرها "العربية.نت" أعلاه، بطاقة إقامته فيها، ثم عادت العائلة إلى بيروت، لكنها اضطرت إلى الهجرة منها في 1976 إلى كندا، فرارا من حرب أهلية استمرت 15 سنة في لبنان.