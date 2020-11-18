شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالأجسام المضادة ينجح فى خفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أمريكية بمستشفي Mount Sinai بنيويورك عن نجاح عقار evinacumab التجريبي في خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول "الضار" بنسبة 50 % في المرضى الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم الشديد، والذين تكون حالتهم مقاومة للعلاجات القياسية، وفقا لما ذكرته صحيفة TIME NOW NEWS .

وتم تقديم نتائج الدراسة في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية ونشرت في وقت واحد في مجلة New England Journal of Medicine.

Evinacumab هو جسم مضاد أحادي النسيلة بشري بالكامل يعمل من خلال آلية مختلفة عن الأدوية الحالية لجلب مستويات عالية من الكوليسترول بشكل خطير إلى المستويات الطبيعية، عندما يقترن بعلاجات خفض الدهون التي يتحملها الأشخاص المصابون بفرط كوليسترول الدم العائلي ، وهي حالة وراثية شائعة يصعب علاجها.

قال الباحث الرئيسي روبرت روزنسون ، أستاذ الطب أمراض القلب و مدير اضطرابات القلب والأوعية الدموية في كلية الطب Mount Sinaik إن هذا العقار هو جسم مضاد أحادي النسيلة بشري تمامًا يخفض نسبة الكوليسترول الضار .

وشملت المرحلة الثانية من الدراسة متعددة المراكز 272 مريضًا يعانون من فرط كوليسترول الدم الأولي ، بما في ذلك تشخيص الغالبية منهم بفرط كوليسترول الدم العائلي هو شكل موروث من فرط كوليسترول الدم يحدث غالبًا بسبب الطفرات في جين مستقبلات LDL، وجد فريق البحث أن إعطاء العقار المكون من الأجسام المضادة تحت الجلد بجرعة 450 مجم أسبوعيًا أدى إلى خفض الكوليسترول الضار بنسبة 56٪ ، و 52.9٪ بمعدل 300 مجم أسبوعياً مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

مع إعطاء evinacumab شهريًا في الوريد عند 15 مجم / كجم ، كان خفض الكوليسترول الضار 50.5 % مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي. كان جميع المرضى الذين عولجوا بإيفيناكوماب يتبعون علاجات أساسية لخفض الدهون.