شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية التهاب الكبد C يمكن أن تثبط بروتين فيروس كورونا.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت التجارب التي قادها باحثون في مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، أن العديد من أدوية التهاب الكبد الوبائي يمكن أن تمنع الإنزيم البروتيني الرئيسي لفيروس كورونا، وهو إنزيم بروتيني مهم يمكّن الفيروس التاجي الجديد من التكاثر، ما يعد أمرا حيويا لمنع الفيروس من الانتشار في المرضى المصابين بكورونا.

في الدراسة المنشورة في مجلة Structure ، نظر الفريق في العديد من جزيئات الأدوية المعروفة لجهود إعادة التخصيص المحتملة بما في ذلك leupeptin ، وهو مثبط للبروتياز يحدث بشكل طبيعي ، وثلاثة مثبطات إنزيم بروتياز التهاب الكبد C المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء: telaprevir و narlaprevir و boceprevir.



أدية التهاب الكبد C

أجرى الفريق قياسات الأشعة السينية في درجة حرارة الغرفة، حيث أسفرت التجارب عن نتائج واعدة لبعض أدوية التهاب الكبد C في قدرتها على تثبيط أنزيم البروتين الرئيسي لفيروس كورونا.

قبل نشر الورقة ، جعل الباحثون بياناتهم متاحة للجمهور لإعلام ومساعدة المجتمعات العلمية والطبية، فمن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث ، بما في ذلك التجارب السريرية ، للتحقق من فعالية الأدوية وسلامتها كعلاج لـ COVID-19.

يشير البحث إلى أن مثبطات التهاب الكبد الوبائي سي تستحق التفكير فيها كمرشحين محتملين ضد فيروس كورونا.