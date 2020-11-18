إنفوجراف.. فايزر V.S موديرنا.. عناصر تحدد الفائز في سباق لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر العالم بفارغ الصبر الموافقة على استخدام أحدث لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد تم تأكيد فاعليتهما.

وخرج لقاح فايزر/بيونتك، أولا، بنسبة فاعلية تخطت 90% حسب ما بيان السركتين، فيما خرج لقاح موديرنا بنسبة فاعلية تخطت 94%.



الإنفوجراف التالي يوضح الفروق بين اللقاحين، حال اعتمادهما لتداولهما في الأسواق.



