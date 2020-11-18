القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر العالم بفارغ الصبر الموافقة على استخدام أحدث لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد تم تأكيد فاعليتهما.
وخرج لقاح فايزر/بيونتك، أولا، بنسبة فاعلية تخطت 90% حسب ما بيان السركتين، فيما خرج لقاح موديرنا بنسبة فاعلية تخطت 94%.
الإنفوجراف التالي يوضح الفروق بين اللقاحين، حال اعتمادهما لتداولهما في الأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. فايزر V.S موديرنا.. عناصر تحدد الفائز في سباق لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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