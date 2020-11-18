شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج الجراحى أحد طرق مواجهه الصرع عند الأطفال.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصرع حاله مرضية يمكن أن تصيب الأطفال من جميع الأعمار، يميل الصرع عند الأطفال إلى الظهور بشكل بارز في السنة الأولى من العمر وفى مرحلة المراهقة، يختلف نوع النوبات التي تُلاحظ في صرع الأطفال وتتراوح من أحداث بسيطة تشبه الغياب إلى الأحداث التي تصاحب اهتزاز وارتعاش الجسم كله مثلما يوجد العديد من أنواع النوبات ، فإن أسباب الصرع في الطفولة أيضًا متنوعة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS معظم حالات الصرع ، حوالي 70-80٪ ، يمكن علاجها بالكامل باستخدام الأدوية المضادة للصرع، الأدوية الحديثة لها أيضًا آثار جانبية أقل، يمكن لمعظم الأطفال الذهاب إلى المدرسة والدراسة والقيام بالأنشطة اللامنهجية مثل الذهاب في نزهات مع الفصل والمشاركة في الألعاب الرياضية مع احتياطات السلامة الأساسية يمكنهم الالتحاق بالجامعة ومتابعة معظم المهن المماثلة لأقرانهم في الواقع ، في معظم حالات الصرع لدى الأطفال ، نجح الأطباء في إيقاف الأدوية بعد بضع سنوات لأن ميول الصرع محدودة بالعمر.

ومع ذلك ، حتى بالنسبة لنسبة صغيرة من الأطفال الذين لا يمكن السيطرة على صرعهم بالأدوية ، فإن هذا ليس نهاية الطريق تعد جراحة الصرع وجراحة التعديل العصبي والنظام الغذائي الكيتون خيارات علاجية مختلفة متاحة لهؤلاء المرضى جراحة الصرع هي الخيار الأكثر طلبًا لأنها علاجية بجانب الهدأة الطبيعية ، هذا هو العلاج الذي يمكن أن يعالج الصرع تمامًا.

يمكن إجراء جراحة الصرع في أي عمر ، والقرارات المتعلقة بجراحة الصرع خاصة جدًا بالمريض يتم أخذ المريض من خلال خطوات معينة قبل أن يُنصح بهذا الخيار.

الخطوة الأولى هي التقييم قبل الجراحة تشمل الاختبارات مخطط كهربية الدماغ بالفيديو وفحوصات خاصة بالرنين المغناطيسي. أحيانًا يتم إجراء فحوصات PET و SPECT أيضًا تعطي هذه الاختبارات معلومات بالغة الأهمية عن صرع الطفل يتم تقديم الجراحة فقط إذا أظهرت الاختبارات السابقة للجراحة أن الطفل سيستفيد من الجراحة. نادرًا ما تكون فرص حدوث آثار جانبية من جراحة الصرع نادرة.

عادةً ما تستلزم جراحة التعديل العصبي إدخال جهاز إما حول العصب المبهم في الصدر أو الرقبة أو نادرًا في الدماغ. ترسل هذه الأجهزة إشارات كهربائية تساعد في السيطرة على النوبات بالإضافة إلى الأدوية. لا ينبغي أن تمنع هذه الأوقات غير المسبوقة المرضى من طلب المساعدة الطبية ، وغني عن البيان مع الاحتياطات. إذا كان صرع الطفل مستقرًا ، فقد تكون المشاورات بالفيديو مع الطبيب مناسبة.