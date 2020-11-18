شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل النوم على الجانب الأيمن أم الأيسر؟ استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد د. صالح سالم الغامدي استشاري قلب الكبار، أن النوم على الجانب الأيمن أفضل لصحة القلب، خصوصا في وجود ارتفاع ضغط الدم.

وقال الغامدي، عبر حسابه في “تويتر”: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”القاعدة هي النوم على الجانب الأيمن اتباعاً للسنة وهذا أفضل للقلب خصوصا في وجود ارتفاع ضغط الدم.

وتابع د. صالح الغامدي، أما في حالة ارتجاع الحمض إلى المريء فالأفضل الاستلقاء على الجانب الأيسر.