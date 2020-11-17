يقتل كورونا بـ 30 ثانية … غسول الفم قد ينقذ البشرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:22 مساءً - في ظل الجهود العالمية الحثيثة لإيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا الذي فتك بملايين البشر، وبعد أشهر طويلة من المعاناة والعزلة التي تعيشها الدول، إلى جانب تسجيل نسب وفيات مرتفعة يوميا، اكتشف باحثون بأن غسول الفم بإمكانه قتل فيروس كورونا خلال ثوان قليلة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ميرور” البريطاني مقالا مفصلا ترجمه لكم “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه…

اكتشف العلماء أن منتجات مثل Dentyl يمكنها أن تقضي على كوفيد-19 في ظروف مخبرية، مما يمكن وصفه بأنه “خطوة واعدة” في المعركة ضد الفيروس القاتل.

وجدت دراسة علمية أن غسول الفم يمكنه أن يقتل الفيروس التاجي في غضون 30 ثانية من التعرض له في المختبر.

تأتي هذه النتيجة الأولية قبل تجربة سريرية حول ما إذا كان استخدام غسول الفم بدون وصفة طبية لديه القدرة على تقليل مستويات كوفيد-19 في لعاب المريض.

قال تقرير جامعة كارديف إن غسولات الفم التي تحتوي على 0.07 في المائة على الأقل من كلوريد السيتيبيريدينيوم (CPC) أظهرت “علامات واعدة” في القدرة على مكافحة الفيروس.

أظهرت الاختبارت بأن غسول الفسم قادر على قتل الفيروس بثوان

لم تتم مراجعة التقرير بعد ولكن تمّ دعمه بدراسة أخرى نشرت الأسبوع الماضي وجدت أن غسولات الفم المستندة إلى CPC فعالة في تقليل الحمل الفيروسي لـكوفيد-19.

تم إجراء الاختبار الأخير من قبل العلماء في مختبر الجامعة ومحاكاة ظروف حلق الشخص باستخدام أنواع من غسول الفم بما في ذلك Dentyl.

ستقوم تجربة سريرية بعد ذلك بفحص مدى فعالية غسول الفم في تقليل الحمل الفيروسي في لعاب مرضى كوفيد-19 في مستشفى جامعة ويلز في كارديف ، ومن المقرر نشر نتائجه في الجزء الأول من 2021.

Dentyl هي العلامة التجارية الوحيدة لغسول الفم في المملكة المتحدة التي تشارك في التجربة السريرية لمدة 12 أسبوعاً ، والتي يقودها البروفيسور ديفيد توماس من جامعة كارديف بعنوان: “قياس نشاط غسول الفم المضاد للفيروسات ضد كوفيد-19”.

قال الدكتور توماس: “في حين أن غسولات الفم هذه تقضي بشكل فعال على الفيروس في المختبر ، نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت تعمل لدى المرضى وهذا هو الهدف من دراستنا السريرية المستمرة.

“من المهم الإشارة إلى أن الدراسة لن تعطينا أي دليل مباشر على انتقال الفيروس بين المرضى ، فهذا يتطلب نوعاً مختلفاً من الدراسة على نطاق أوسع بكثير.

“ومع ذلك ، ستوضح لنا الدراسة السريرية المدة التي تستمر فيها أي آثار ، بعد استخدام واحد لغسول الفم لدى المرضى الذين يعانون من كوفيد-19.”

وأضاف: “على الرغم من أن هذه الدراسة في المختبر مشجعة للغاية وهي خطوة إيجابية ، إلا أنه من الواضح الآن أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية.

“نحن بحاجة إلى فهم ما إذا كان تأثير غسولات الفم التي لا تستلزم وصفة طبية على فيروس كوفيد-19 الذي تم تحقيقه في المختبر يمكن إعادة إنتاجه مع المرضى ، ونحن نتطلع إلى إكمال تجربتنا السريرية في أوائل عام 2021.

وقال الدكتور نيك كلايدون ، أخصائي أمراض اللثة ، أنه يعتقد أن البحث “ذو قيمة كبيرة”.

وقال: “إذا انعكست هذه النتائج الإيجابية في التجربة السريرية لجامعة كارديف ، فإن غسولات الفم المستندة إلى CPC مثل Dentyl المستخدمة في الدراسة المختبرية يمكن أن تصبح إضافة مهمة لروتين الناس ، إلى جانب غسل اليدين والابتعاد الجسدي وارتداء الأقنعة ، سواء الآن أو في المستقبل.”