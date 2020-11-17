إسرائيل تهنئ بايدن.. صداقتنا تتجاوز "السياسات الحزبية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، مساء الثلاثاء، عن أمله في بناء المزيد من جسور التواصل بأنحاء الشرق الأوسط.

وفي بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، قال مكتب ريفيلين، إن الأخير هاتف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وهنأه بالفوز بالانتخابات الأمريكية.



ونقل البيان عن ريفيلين قوله للرئيس الأمريكي: "ليس للولايات المتحدة الأمريكية حليف أقوى من دولة إسرائيل، وليس هناك ما هو أقوى من الصداقة بين الشعبين الأمريكي والإسرائيلي".

وتابع: "وليس لدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صديق أعظم من رئيس دولة إسرائيل، كما أثبتنا على مر السنين".

وأردف: "بصفتك صديقًا قديمًا لدولة إسرائيل، فأنت تعلم أن صداقتنا تقوم على قيم تتجاوز السياسات الحزبية"، في إشارة إلى العلاقات القوية التي جمعت الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بإسرائيل.

وأضاف أنه "ليس لدينا شك في أن الولايات المتحدة، تحت قيادتك، ملتزمة بأمن إسرائيل ونجاحها".

وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن أمله في "العمل مع الرئيس المنتخب لبناء المزيد من الجسور والأمل في جميع أنحاء المنطقة، كما فعلت معاهدة إبراهيم الموقعة مؤخرًا"، في إشارة إلى معاهدة السلام، وإعلان تأييد السلام، الموقعين مع دولة الإمارات ومملكة البحرين.

ووجه ريفيلين الدعوة للرئيس الأمريكي المنتخب لزيارة إسرائيل، طالبا منه نقل أطيب تمنياته لنائبته المنتخبة كامالا هاريس.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن الأخير "أجرى، الليلة، محادثة حميمة مع جو بايدن، أكد فيها الرئيس المنتخب التزامه العميق تجاه دولة إسرائيل وأمنها".

ونقل عن نتنياهو قوله إن "العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة ركيزة أساسية في أمن إسرائيل وسياستها".