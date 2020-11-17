أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يرتفع ورسالة تحذير من خبير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، وذلك رغم تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا، بفعل نتائج مبشرة للقاح مضاد لفيروس كورونا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء الثلاثاء إلى نحو 938.25 جنيه، مقابل نحو 934.75 جنيه، في منتصف التعاملات.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر رواجا في السوق المصرية) إلى نحو 821 جنيها مقابل نحو 818 جنيها في تعاملات صباح الثلاثاء، بزيادة قدرها 3 جنيهات.

أسعار الذهب الاقتصادي

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلي نحو 703.75 جنيه، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 547.25 جنيه، وزاد سعر جرام الذهب عيار 12 إلى نحو 469.25 جنيه.

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، إلي 1891 دولارا، فيما زاد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في مصر إلى 6568 جنيها.

ووصف أمير رزق عضو شعبة تجار الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات صحفية، زيادة أسعار الذهب اليوم بـ"الطفيفة"، قائلا إن ما تشهده السوق العالمية من تقلبات هو أمر طبيعي في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي نتيجة جائحة كورونا وضبابية فاعلية لقاح كوفيد-19 وطرق توزيعه على الدول.

ويعد الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة للثروة في ظل تقلبات التعامل في أسواق المال العالمية.

لكن ومع توالي ظهور لقاحات مضادة لفيروس كورونا، ومع تراجع المخاطر، يفقد الذهب بريقه كملاذ آمن، ويرجح خبراء أن تشهد الأيام المقبلة تراجعات في أسعار الذهب، خاصة مع بدء حملة التطعيم العالمية والمتوقع انطلاقها مع بداية 2021.

أسعار الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1886.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش.

بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1884.50 دولار.

وقال هان تان المحلل لدى إف.إكس.تي.إم "التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 يثبط الطلب على المعدن النفيس".

وأضاف تان أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر وبالتالي يدعم الذهب، في حين أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بفضل اللقاح ربما ينشط الدولار مجددا ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولارا.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.1%.