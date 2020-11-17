شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة لقاح إيبفاك كورونا الروسى على الأطفال ديسمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال ماكسوتوف في ندوة افتراضية تحت عنوان "بيانات علمية جديدة عن عدوى فيروس كورونا : في ديسمبر من هذا العام"، نشرتها وكالة تاس الروسية:إن الاختبارات ستتم على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، وسيشارك في الاختبارات 100 متطوع.

وكانت روسيا أعلنت تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك في" يطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.